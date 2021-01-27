Ученые создали два эмбриона исчезающего северного белого носорога

Исследовательская группа международного объединения ученых и защитников природы BioRescue создала еще два эмбриона северного белого носорога, который находится на грани полного исчезновения, увеличив тем самым количество жизнеспособных эмбрионов до пяти.

На Земле остались только две самки белого носорога, живущие в Кении, - это мать и дочь. Но они обе не могут выносить плод.

Пять эмбрионов, оплодотворенных замороженной спермой северного белого носорога, хранятся в жидком азоте в лаборатории в Кремоне, Италия.

Ученые надеются имплантировать эмбрионов суррогатным матерям более многочисленного вида носорогов. И если все пройдет удачно, то первый северный белый носорог родится в течение трех лет. В планы ученых входит увеличение популяции в следующие два десятилетия.

Северный белый носорог раньше обитал в нескольких странах Восточной и Центральной Африки, но его численность резко упала из-за браконьерства.