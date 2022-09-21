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Ученые сосчитали всех муравьев, живущих на Земле

belta.by 9 0

Ученые сосчитали всех муравьев, живущих на Земле

Ученые сосчитали количество всех муравьев, живущих на Земле. Общее число этих насекомых достигает 20 квадриллионов или миллион миллиардов. Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным журнала, ученым удалось объединить информацию со всех континентов и основных экосистем. Исследователи отметили, что эта сумма превышает общую биомассу диких птиц и млекопитающих и равняется 20% человеческой биомассы.

В статье уточняется, что муравьи распределяются по планете неравномерно. Большая часть особей обитает в тропиках.

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