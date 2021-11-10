Ученые РАН назвали продукт с блокирующим COVID-19 веществом

Вещество пиперин, содержащееся в черном перце, способно блокировать распространение коронавируса в организме. К такому выводу пришли ученые Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. Статья опубликована в журнале Biomedicines.

«Пиперин значительно снижает титр размножения SARS-CoV2 во время исследований в пробирке на клетках Vero при использовании в нетоксичных концентрациях», — говорится в аннотации статьи.

Вещество способно изменять свойства липидной оболочки коронавируса, из-за чего она утрачивает способность слияния с мембранами клеток организма, и инфекция в них не проникает, объяснила главный научный сотрудник института цитологии РАН и одна из авторов публикации Ольга Остроумова, передают «Ведомости Санкт-Петербург». Ученая также указала, что вирус не может выработать устойчивость к пиперину, так как во время мутаций почти не происходит изменений его липидной оболочки. Остроумова уточнила, что свойства пиперина тестировали на уханьском варианте коронавируса.

В начале августа ученые из канадского Альбертского университета сообщили, что вещество GC376, которое применяли для лечения кошек от коронавируса и вирусного перитонита, способно затормозить размножение SARS-CoV-2. Для репликации инфекции, которая вызывает COVID-19, необходима основная протеаза Mpro, которая расщепляет белки вируса, а значит, является целью для противовирусных лекарств. У ученых получилось доказать, что GC376 — это эффективный ингибитор протеазы (противовирусное вещество) при инфицировании SARS-CoV-2. Помимо лечения кошек, вещество использовали, в частности, для лечения диареи свиней и тяжелого острого респираторного синдрома.

Источник: РБК.