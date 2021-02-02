Ученые провели видеосъемку кристаллизации соли на атомном уровне

Японские ученые смогли провести редкую съемку, как на атомном уровне происходит процесс формирования кристаллов соли. Для этого был использован передовой электронный микроскоп, сообщает NHK.

Видеосъемку провела группа ученых под руководством профессора Накамура Эйити в отделении естественных наук Токийского университета. По словам участников, это первый видеоматериал, демонстрирующий формирование кристаллов соли в разрешении на уровне атомов в реальном времени.

Чтобы провести съемку кристаллизации соли, ученые сначала обмакнули углеродные нанотрубки в соленую воду, после чего поместили их в вакуум.

Под воздействием слабой вибрации молекулы хлористого натрия (поваренной соли) начали появляться возле кончика углеродной нанотрубки, сформировав ядро кристалла приблизительно за 5 секунд.

Кристаллизация - это процесс, в ходе которого атомы или молекулы занимают высокоупорядоченное положение, формируя твердую структуру, именуемую кристаллом. Способностью образовывать кристаллы известны такие вещества, как соль, сахар и другие.