Ученые предупредили о негативном влиянии антибиотиков на течение COVID-19

Тяжелая форма COVID-19 чаще наблюдается у людей, которые в первые дни после постановки диагноза начинали пить антибиотики. К такому выводу пришли китайские ученые после анализа болезни полутора тысяч пациентов.

Группа исследователей из Хуачжунского университета науки и технологий под руководством Чанцзюня Ли следила за здоровьем людей с коронавирусом в состоянии средней тяжести. В течение двух суток после поступления в больницу 996 пациентов стали принимать антибиотики, другим препараты начали вводить спустя более двух дней нахождения в стационаре или вообще не давали.

Оказалось, что COVID-19 перешел в тяжелую стадию у 36% людей из первой группы. При этом лишь у 22% из тех, кто не пил антибиотики, ухудшилось состояние.

«За 30 дней доля пациентов, у которых развился тяжелый тип COVID-19, была в 1,5 раза больше в группе раннего использования антибиотиков, нежели в группе сравнения. Использование антибиотиков было связано с более высокой вероятностью развития тяжелого типа», — говорится в работе ученых. Она опубликована на портале Research Square.

Те, кто сразу начал принимать препараты, пролежали в больнице 18 дней. Заболевшие, обходившиеся без антибиотиков, — 13 дней.

Результаты больных, кому антибиотики стали давать не сразу, оказались промежуточными. Они чуть чаще становились тяжелыми, чем обошедшиеся без антибактериальной терапии. Также они немного дольше лежали в стационарах.

По материалам 360tv.ru