Ученые предупредили, что возросшее число ледниковых озер представляет угрозу для 15 млн человек

Около 15 млн человек по всей планете живут в регионах, которые могут быть затронуты наводнениями, вызванными таянием ледников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новозеландского Университета Кентербери.

По словам сотрудника университета и одного из авторов исследования Томаса Робертсона, изменение климата вызывает постепенное таяние ледников и образование ледниковых озер. По мере роста их объема и эрозии почвы увеличивается угроза так называемого прорыва ледникового озера - сброса воды в результате разрушения естественных барьеров, который может происходить внезапно и приводить к серьезным разрушениям.

"Наше исследование обладает новизной, потому что оно выявило группы населения, которые проживают на пути возможных потоков воды из этих озер, и показывает, насколько они уязвимы. С 1990 года количество и размер ледниковых озер стремительно растут. Мы показали, что в настоящее время 15 млн человек могут быть затронуты наводнениями, вызванными прорывами ледниковых озер", - заявил Робертсон.

Около половины таких уязвимых групп населения приходится на Индию, Пакистан, Китай и Перу. При этом если наиболее серьезный уровень угрозы наводнений выявлен в первых трех странах, то южноамериканские Анды, по мнению ученых, вызывают большее беспокойство, так как они менее изучены. Кроме того, если в Гималаях и других горных системах Азии число ледниковых озер с 1990 года выросло на 37%, то в Андах оно увеличилось на 93%.

Авторы исследования надеются, что результаты научной работы помогут правительствам и международным организациям начать принимать превентивные меры для защиты наиболее уязвимых групп населения.