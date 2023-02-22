Ученые предложили клеить на упаковки с мясом пугающие предупреждения

Как сообщает издание Daily Mail, ученые из Нидерландов предложили размещать предупреждения и страшные изображения на упаковках с мясом и мясной продукцией.

Авторами инициативы стали исследователи из Делфтского технического университета (Нидерланды). По их мнению, подобный подход способен вызвать у покупателей чувство стыда, что приведет к снижению потребления мяса.

Примечательно, что на представленных примерах того, какие могли бы быть предупреждения, лишь одно или два касается вреда для здоровья. Во всех остальных случаях в ход идет попытка манипуляций на чувстве вины – потенциальным покупателям рассказывают о страданиях животных, вреде для экологии и других нелицеприятных вещах, связанных с производством мяса.

Стоит отметить, что в последнее время в США и Европе ведется активная пропаганда против употребления мяса. Примечательно, что одним из наиболее часто используемых аргументов является популярная в последние годы тема борьбы с изменением климата.

Раньше призывы к отказу от мяса выглядели достаточно логично: одним из главных аргументов было то, что это убийство животных и что на фермах далеко не всегда хорошие условия.

Сейчас же производителей мяса обвиняют в том, что дыхание и иные газы, производимые организмом животных, отрицательно влияют на климат. Некоторые «защитники природы» и вовсе предлагают надевать на коров специальные маски и подгузники.

Что же касается вопроса получения белка для еды, то вместо млекопитающих и птиц предлагается есть насекомых. Причем подобные предложения озвучивают не только отдельные экоактивисты, но они звучат и на уровне международных политических организаций.

Так, в августе прошлого года Еврокомиссия призвала граждан перейти на питание продуктами из насекомых. Подобная идея вызвала возмущение у европейцев, которые сочли эту инициативу не борьбой за окружающую среду или за права животных, а за попытку властей хоть как-то смягчить ситуацию с дефицитом мяса в Европе, который возник после введения антироссийских санкций.