Ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали и обучили нейросеть, которая позволяет оптимизировать анализ и ускорить обработку рентгеновских снимков для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Основным методом выявления заболевших пациентов является рентгенография грудной клетки.

Как отметил доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем университета Владимир Михелев, разработка уже успешно прошла испытания, подтвердившие ее высокую эффективность: точность метода классификации медицинских изображений при использовании предобученной нейросетевой модели достигает 94,17%.

В пресс-службе отметили, что обучение нейросети построено на трансферном подходе, который состоит из трех этапов и предполагает обучение модели на одном наборе данных и ее последующее приспособление к другому набору данных.