Ученые назвали продукт, убивающий в организме COVID-19 за 5 минут

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Учёные Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма обнаружили растительный продукт, который способен до 97% подавлять коронавирусную инфекцию COVID-19.
Соответствующая статья опубликована на сайте bioRxiv.
Учёные разбавили водой соки некоторых ягод и оценили их взаимодействие с коронавирусной инфекцией.
Выяснилось, что черноплодная рябина на 96,98% подавляет активность SARS-СoV-2, а гранатовый сок и зелёный чай — до 80%.
Как напомнили учёные, респираторные вирусы в первую очередь поражают глотку человека.
«Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку», — отмечается в исследовании.
По мнению учёных, указанные соки создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, негативно воздействующие на вирус.
Они предположили, что полоскание горла данными соками и чаем может уничтожать вирусные частицы в ротовой полости.
По материалам RT на русском.