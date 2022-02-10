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COVID-19

Ученые назвали характерный симптом стелс-омикрона COVID-19

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Ученые назвали характерный симптом стелс-омикрона COVID-19

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) назвали усталость и головокружение явными симптомами заражения «стелс-омикроном» (подтипом ВА.2) коронавируса COVID-19.

Если головокружения происходят постоянно и значительно ощущаются, то надо обратиться за профессиональной медпомощью.

Об усталости уже ранее рассказывала врач Анжелика Кутзи. Именно она впервые сообщила миру о появлении в Южной Африке нового штамма. Также этот признак характерен для варианта ВА.1. Британские эксперты другими симптомами «стелс-омикрона» назвали чихание, насморк, боли в мышцах, першение и сухость в горле. У некоторых больных, при этом, этим вариантом инфекции был туман в голове, возникала сыпь и даже были обмороки.

НБ

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