Ученые нашли способ определять тяжесть течения COVID-19 по мазку из носа

Ученые выявили особый маркер, по которому можно сделать прогноз о тяжести течения коронавирусной инфекции у пациента. Для проведения анализа достаточно взять мазок из носа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ТАСС.

Специфическое вещество, обозначенное как маркер hfwe-Lose, нашли Михаил Екельчук из Института исследований сердечных и легочных заболеваний Общества Макса Планка в Германии и его коллеги. Результаты исследований указали, что с помощью этого вещества можно определять уровень иммунного ответа организма на заражение коронавирусом.

Роль маркера была определена во время изучения тканей легких пациентов, которые умерли от COVID-19 в самом начале пандемии. Удалось установить, что большое количество hfwe-Lose содержалось у этих людей в верхних дыхательных путях, из-за чего ученые и пришли к выводу, что больных с высокой концентрацией такого маркера необходимо лечить особенно интенсивно.

Информация о предрасположенности пациента к тяжелой форме коронавируса очень важна для врачей, поскольку увеличивает шансы на спасение людей из групп риска, например живущих с диабетом, ожирением или обладающих не до конца известными науке генетическими особенностями.

Источник: «Минск-Новости».