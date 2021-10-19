Ученые нашли новый способ прогнозировать тяжесть COVID-19

Ученые определили новый маркер, по которому можно прогнозировать, как тяжело у того или иного пациента может протекать коронавирусное заболевание. Образец для анализа этого маркера можно взять с помощью простого мазка из носа. Результаты исследования опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine, сообщает ТАСС.

При лечении COVID-19 важно как можно раньше понять, насколько пациент предрасположен к тяжелому течению болезни. Благодаря этому у врачей будет больше шансов спасти тех людей, у кого из-за тех или иных факторов коронавирусная инфекция проявляется очень тяжело. К таким факторам, например, относятся диабет, ожирение или не до конца выясненные генетические особенности.

Одну из таких особенностей выявили в новом исследовании Михаил Екельчук из Института исследований сердечных и легочных заболеваний Общества Макса Планка (Германия) и его коллеги. Они определили, что на тяжелое течение болезни может указывать маркер hfwe-Lose. В частности, он показывает иммунный ответ организма на болезнь.

Важность этого маркера ученые выяснили в ходе исследования тканей легких пациентов, которые умерли от коронавирусной инфекции в самом начале пандемии. Оказалось, что у пациентов с наиболее острыми формами COVID-19 в верхних дыхательных путях было очень много hfwe-Lose. Следовательно, если у человека, у которого только что выявлена коронавирусная инфекция, концентрация этого маркера высока, его нужно лечить особенно интенсивно.

Выявить наличие hfwe-Lose можно достаточно просто: для этого нужно лишь взять мазок из носа пациента и проанализировать полученный образец. Ученые планируют провести дополнительные испытания, чтобы выяснить, насколько подобный метод будет надежно предсказывать тяжелое течение болезни.

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