Ученые Китая научились определять коронавирус COVID-19 за 4 минуты

Команда ученых Фуданьского университета (Китай) создала устройство, позволяющее выявить коронавирус COVID-19 менее чем за 4 минуты.

Отмечается, что его точность соответствует ПЦР-тесту. В публикации рассказывается, что был внедрен электромеханический биосенсор для определения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в интегрированное портативное устройство.

Он, как было установлено, определяет вирус РНК на пробах из носоглотки менее чем за 4 минуты. Прибор, как отмечается, использует компоненты, которые могут с микроэлектроникой преобразовать разные виды сигналов или другие сенсорные реакции и передавать сведения на компьютер или смартфон.

Устройство испытали на 33 пациентах, у которых уже ранее диагностировали коронавирус COVID-19, а также 54 людях юзе этого заболевания. Результаты, полученные учеными, полностью совпали с данными проведенного ПЦР-теста.

НБ