Ученые из Узбекистана создали молоко с антителами к коронавирусу

Специалисты министерства инновационного развития Узбекистана произвели молоко с антителами к коронавирусу, привив коров и коз от коронавируса, сообщает Podrobno.uz.



Животных привили тремя дозами узбекско-китайского препарата ZF-UZ-VAC2001. Как пояснили эксперты, в сыворотке крови эффективность нейтрализации COVID-19 достигала 100%, в молоке – 40%.

Исследователи считают, что это молоко можно применять для массовой пассивной иммунизации населения.

СБ