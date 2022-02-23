Ученые из Узбекистана создали молоко с антителами к коронавирусу
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Специалисты министерства инновационного развития Узбекистана произвели молоко с антителами к коронавирусу, привив коров и коз от коронавируса, сообщает Podrobno.uz.
Животных привили тремя дозами узбекско-китайского препарата ZF-UZ-VAC2001. Как пояснили эксперты, в сыворотке крови эффективность нейтрализации COVID-19 достигала 100%, в молоке – 40%.
Исследователи считают, что это молоко можно применять для массовой пассивной иммунизации населения.
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