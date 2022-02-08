Ученые: физическая нагрузка снижает риск заболеть коронавирусом

Некоторые белки, которые мышцы вырабатывают во время физической нагрузки, снижают вероятность заразиться коронавирусом нового типа, а также уменьшают возможность осложнений при COVID-19. К такому выводу пришли испанские медики, исследование которых опубликовал научный журнал Cellular & Molecular Immunology, сообщает ТАСС.

Ожирение - один из факторов риска, который может сказаться как на вероятности заражения коронавирусом нового типа, так и на течении COVID-19. В первом случае, как предполагают ученые, негативный эффект связан с количеством рецепторов ACE2, через которые вирус попадает в здоровый организм: у людей с ожирением их, как правило, больше. Во втором ключевая опасность заключается в большей вероятности воспалений.

Исследователи во главе с Амайей Родригес из клиники Наваррского университета (Испания) выяснили, что некоторые белки, которые попадают в кровь в результате физической нагрузки, могут снижать вероятность заражения SARS-CoV-2 и тяжелого течения заболевания. В частности, речь о FNDC4 и FNDC5.

Эксперименты с одним из типов клеток человека - адипоцитами - показало, что если обработать их белками, которые вырабатываются во время упражнений, то в таких клетках образуется меньше рецепторов, через которые SARS-CoV-2 попадает в организм. Если же понизить активность генов, которые отвечают за выработку этих белков, количество "входных ворот" для коронавируса увеличивается. Следовательно, делают вывод ученые, люди с пониженным уровнем этих белков в крови предрасположены к заражению COVID-19 в большей степени, чем те, у кого их концентрация в норме или выше нее.