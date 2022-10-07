Учения с аварийными службами Бобруйска и Бобруйского района

В Бобруйске и Бобруйском районе прошли учения с аварийными службами по ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения, характерных для осенне-зимнего периода.

В рамках учений работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проверили состояние и готовность соответствующей техники, подготовку работников служб к выполнению аварийных работ. На практике были отработаны вопросы по откачке воды, восстановлению электроснабжения с подключением передвижных источников электроснабжения, ремонту водопроводных, канализационных и тепловых сетей, подаче теплоснабжения потребителям.