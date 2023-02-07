Учения по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма пройдут в Кличевском районе — КГБ

С 7 по 8 февраля на территории Кличевского района пройдут учения по проверке готовности государственных органов к взаимодействию и реагированию на акты терроризма, сообщает Bobrlife со ссылкой на официальный сайт Комитета государственной безопасности.
В мероприятиях примут участие подразделения Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Госпогранкомитета, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов.
Сценарием учений предусмотрено задействование военной техники, возможно ограничение движения транспортных средств.
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