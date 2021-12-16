Ученица школы искусств им. Оловникова успешно выступила на XV молодежных Дельфийских играх

Ученица 6 класса хорового отделения детской школы искусств №2 им. В.В. Оловникова» Анна Воронко успешно выступила на XV молодежных Дельфийских играх государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает bobruisk.by.

Этот престижный творческий конкурс проводился с 7 по 10 декабря.

Организатором молодежных Дельфийских игр является Национальный Дельфийский совет Российской Федерации при поддержке Совета по культурному сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых Государств, Совета по делам молодежи государств-участников Содружества Независимых Государств, национальных Дельфийских организаций.

В 2021 году в Дельфийских играх приняли участие более 700 представителей из 9 стран: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Талантливая молодёжь от 10 до 25 лет демонстрировала своё мастерство в 10 номинациях: фортепиано, скрипка, духовые и народные инструменты, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство.

Оценивало творческие выступления авторитетное жюри в составе 45 деятелей искусств Содружества Независимых Государств. По завершении конкурсных просмотров в каждой номинации определили победителя, призёров и дипломантов творческого состязания.

Ученица 6 класса хорового отделения государственного учреждения образования «Детская школа искусств №2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» Анна Воронко (учитель Перхова Екатерина Николаевна) признана лауреатом III степени XV молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств в номинации «Эстрадное пение» в возрастной категории от 14 до 17 лет.