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Общество

Учебный сбор с сотрудниками групп задержания подразделений охраны Могилевской области

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Учебный сбор с сотрудниками групп задержания подразделений охраны Могилевской области

В Октябрьском (г.Могилева) отделе охраны состоялся учебный сбор с сотрудниками групп задержания подразделений охраны Могилевской области с целью освоения современных методов решения служебных задач и готовности  к действиям в особых условиях.

Начальник Могилевского областного управления охраны полковник милиции Игорь Драчев отметил, что в группе задержания служат самые подготовленные, опытные и ответственные сотрудники, умеющие принимать оперативные и грамотные решения. Предупреждение проникновений, своевременное прибытие, поддержание правопорядка – все эти задачи должны выполнятся профессионально и оперативно, потому что выезжая по сигналу тревога, сотрудники никогда не знают наверняка, с чем столкнутся на охраняемом объекте.

Игорь Иванович определил как положительные, так и негативные тенденции, имевшие место в рассматриваемом направлении, проблемные вопросы в организации служебной деятельности групп задержания, наметил пути их совершенствования и определил новые задачи.

Участие в сборе приняли более 30 сотрудников, которые на протяжении нескольких дней совершенствовали свои теоретические и практические навыки современной физической, огневой, тактико-специальной, медицинской подготовки и профессиональной психологии.

В завершении мероприятия наиболее отличившимся участникам сбора вручили заслуженные благодарности от начальника управления. Полученные знания умения и навыки позволят в разы повысить уровень профессиональной подготовки сотрудников охраны, необходимый для успешного выполнения служебных задач и готовности к действиям в любых условиях.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????IMG_20221026_112716_159IMG_20221026_112737_590IMG_20221026_112747_356IMG_20221026_112754_880????????????????????????????????????

 

mogilev.ohrana.gov.by

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