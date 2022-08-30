Учебное пособие для первоклассников «Беларусь — наша Радзіма» издано в обновленной концепции

Учебное пособие "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку" издано в обновленной концепции, сообщил журналистам директор издательства "Адукацыя і выхаванне" Валентин Новогродский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно к 1 сентября все первоклассники нашей страны получат учебное издание "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку". В этом году издание вышло в обновленной концепции", - сказал Валентин Новогродский.

По его словам, сохранены лучшие традиции и основная идея учебного издания. Вместе с тем пересмотрена структура пособия, появились новые тематические разделы, которые понятны, доступны, интересны детям. Приоритет отдан разделу, посвященному достижениям современной Беларуси. Обновлен дизайн книги, стиль рисунков. Используются элементы инфографики и схем. Например, разворот "Заўсёды ў памяці народнай" построен по принципу путешествия во времени от начала Великой Отечественной войны к современности.

Книга имеет свою историю, она издается с 2004 года, напомнил Валентин Новогродский.