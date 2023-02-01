Учебно-методический сбор по медицинской подготовке прошел в Бобруйске

В Бобруйске в актовом зале Отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома проведен учебно-методический сбор по медицинской подготовке.

Цель сбора: специальная подготовка и переподготовка сотрудников первичных организаций Бобруйской ГОС БФСО «Динамо» «Коллектив первичной организации» по оказанию первой доврачебной помощи на месте чрезвычайного происшествия.

Основные темы учебно-методического сбора: оценка состояния пострадавшего, организация транспортировки, принципы иммобилизации, базовая сердечно-легочная реанимация, основные действия при кровотечениях, травмах грудной клетки и головы, переломах, ожогах, обморожениях, отравлении угарным газом и токсичными веществами. Так же действия и порядок использования элементарных подручных средств при чрезвычайном происшествии.

В УМС приняли участие 19 сотрудников из 9 первичных организаций «КФК».

Бобруйская городская организационная структура БФСО «Динамо» благодарит руководство УЗ «Бобруйский городской диспансер спортивной медицины» за организационную поддержку учебно-методического сбора.