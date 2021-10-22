21 октября на базе Бобруйского отдела Департамента охраны состоялось открытие двух дневного учебно-методического сбора с первыми заместителями начальников управлений –начальниками ОМВиСО; с заместителями начальников ОМВиСО; с начальниками ОДС, целью которого состояла в совершенствовании форм и методов управления по основным направлениям служебной деятельности, повышение уровня управленческого влияния.

Почетным гостем для Бобруйского отдела охраны стал прибывший на семинар начальник Департамента охраны полковник милиции Шепелев Александр Святославович, который отметил, что охрана является одной из самых мобильных служб, и в ней работают лучшие специалисты своего дела.

В первый день, согласно плана, были организованы следующие мероприятия: регистрация всех участников учебного сбора; смотр готовности участников к сбору; общее фотографирование на фоне центрального входа здания отдела и непосредственно открытие учебного сбора, на котором обсуждались проблемные вопросы в служебной деятельности.

После подведения итогов для приглашенных гостей, в сопровождении экскурсовода, была организована экскурсия в Бобруйский краеведческий музей.

На второй день участникам учебного сбора были продемонстрированы показные занятия на тему: «Организация пропускного режима на охраняемом объекте», а также «Организация обеспечения пропускного режима и охраны здания подразделения».

По окончанию учебно-методического сбора всем участникам были вручены памятные подарки.

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