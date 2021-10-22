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На базе Бобруйского отдела Департамента охраны состоялось открытие двух дневного учебно-методического сбора

mogilev.ohrana.gov.by 43 0

На базе Бобруйского отдела Департамента охраны состоялось открытие двух дневного учебно-методического сбора

21 октября на базе Бобруйского отдела Департамента охраны состоялось открытие двух дневного учебно-методического сбора с первыми заместителями начальников управлений –начальниками ОМВиСО; с заместителями начальников ОМВиСО; с начальниками ОДС, целью которого состояла в совершенствовании форм и методов управления по основным направлениям служебной деятельности, повышение уровня управленческого влияния.

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Почетным гостем для Бобруйского отдела охраны стал прибывший на семинар начальник Департамента охраны полковник милиции Шепелев Александр Святославович, который отметил, что охрана является одной из самых мобильных служб, и в ней работают лучшие специалисты своего дела.

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В первый день, согласно плана, были организованы следующие мероприятия: регистрация всех участников учебного сбора; смотр готовности участников к сбору; общее фотографирование на фоне центрального входа здания отдела и непосредственно открытие учебного сбора, на котором обсуждались проблемные вопросы в служебной деятельности.

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После подведения итогов для приглашенных гостей, в сопровождении экскурсовода, была организована экскурсия в Бобруйский краеведческий музей.

На второй день участникам учебного сбора были продемонстрированы показные занятия на тему: «Организация пропускного режима на охраняемом объекте», а также «Организация обеспечения пропускного режима и охраны здания подразделения».

По окончанию учебно-методического сбора всем участникам были вручены памятные подарки.

mogilev.ohrana.gov.by

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