Уважаемые читатели, продолжаем знакомиться с бобруйскими мастерами и рукодельницами, а заодно участвуем в фоточеллендже с розыгрышем призов от наших ремесленников, который проводит редакция газеты «Бабруйскае жыццё». Следите за обновлениями на нашем сайте Bobrlife.by и на страницах газеты. Каждую неделю мы ждем от участников фото на определенную тематику.

Сегодня ждем от вас фото удивительного урожая-2022. Не­обычной и забавной формы овощи, небывалый грибной улов, крупная рыба на крючке или гастрономическая редкость. Все перечисленное принимается в виде фото, которое вы можете разместить в своей социальной сети с хэштегом #bobrlife или #снимаю_для_bobrlife. Можете также прислать фотографию на почту babruiskae@gmail.com или в сообщения наших официальных соц­сетей. Можете и лично принести и похвастаться диковинкой в редакции на Социалистической, 103. Лучшие фото и прилагаемые к ним истории поменяем на приз от редакции и ремесленника города.

А конкурс на лучшее фото уходящего лета объявляем закрытым. Его победителем стала Ольга Писляк. Бобруйчанка снимает на телефон родной город уже не первое лето и по возможности отправляет на различные конкурсы: «Это мое хобби, причем далеко я не выбираюсь – гуляю с телефоном по городу и в окрестностях». В подарок Ольга получает майку с нашей фирменной надписью и свечу, отлитую заботливыми руками мастерицы Веры Хомяковой. Поздравляем!

Анастасия Кастрица.