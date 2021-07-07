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Общество

Внимание! Участок дороги по улице Интернациональной временно перекрыт

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Внимание! Участок дороги по улице Интернациональной временно перекрыт

В связи с проведением дорожных ремонтных работ перекрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) от ул. Интернациональной, 54 до пересечения улиц Октябрьской, Интернациональной.

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