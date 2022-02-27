Участки №№59, 65, 66 : голосование проходит в спокойной обстановке

Наблюдатель участка для голосования №59, расположенного в механико-технологическом колледже, Марина Сухая:

– У нас участок небольшой – девятьсот с лишним человек. Голосование проходит спокойно, без каких-либо вопросов и ситуаций. Поток идет. Сегодня наблюдается повышенная активность: приходит много молодежи, люди идут семьями.