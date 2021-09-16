Участников Олимпийских и Паралимпийских игр чествовали в Могилеве накануне Дня народного единства

Призеров и участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио чествовали в Могилеве во время областного торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый гражданин нашей страны имеет все возможности для реализации своего таланта, и яркий тому пример - наши спортсмены, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Сегодня в этом зале присутствуют герои прошедших Олимпийских игр, уроженцы Могилевщины - Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская, Анна Марусова, Карина Деминская. Сегодня среди нас и 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий. Это люди, которыми мы гордимся, люди, которые высоко поднимают в мире флаг Беларуси".

Профессиональные достижения наших спортсменов на международной арене отмечены почетными грамотами облисполкома и областного Совета депутатов. "Сложно передать словами то, что ты чувствуешь, когда стоишь на олимпийском пьедестале и слышишь гимн своей страны, - рассказала серебряный призер Олимпиады в женской борьбе Ирина Курочкина. - Это гордость, ответственность и чувство, что ты не одна, а вместе со своим народом. Я горжусь своей страной. Я здесь выросла, получила образование. Здесь живет моя семья, меня окружают хорошие и добрые люди. В преддверии такого большого праздника, Дня народного единства, приятно получать внимание и чувствовать такую большую поддержку. Моя награда - заслуга многих людей, и я благодарна каждому из них".

Все спортсмены старались и работали на общий результат, подчеркнул пятикратный победитель Паралимпиады в Токио Игорь Бокий. Национальная команда Беларуси заняла 27-е место в медальном зачете. Паралимпийская сборная выиграла семь наград: пять золотых, одно серебро и одну бронзу. Пловец внес наибольший вклад в медальную копилку нашей страны.

"В условиях пандемии соревнования немного потеряли свой колорит из-за того, что не было зрителей и не чувствовалось привычного масштаба, - отметил он. - Тем не менее, это всегда радостно и приятно - завоевывать такие высокие награды, ведь ты много для этого работаешь и стремишься к этому всю жизнь. Дружба и единство помогают в жизни и спорте, подвигают на новые победы. Так и День народного единства - хороший и значимый праздник, который показывает, насколько мы дружны и сплочены".

"Олимпийские игры всегда славились объединением народов, - подчеркнула обладательница бронзовой олимпийской медали в женской борьбе Ванесса Колодинская. - Спорт лучше всего демонстрирует, насколько важно быть в единстве. Поддержка родных и близких, а также соотечественников способствует достижению поставленных целей. Я очень горжусь нашим народом, свободолюбивым и трудолюбивым, и я рада выступать на международной арене под флагами нашей страны".

За профессионализм в работе благодарности председателя облисполкома получили и тренеры-преподаватели Могилевской областной СДЮШОР "Березина", Бобруйского училища олимпийского резерва и Могилевского областного комплексного центра олимпийского резерва.-0-

Фото Олега Фойницкого