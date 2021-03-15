Участников дворового чата в Бобруйске обвиняют в блокировке ж/д путей, хулиганстве, порче имущества
sk.gov.by 76 0
0
Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бобруйска (37-ми, 27-ми, 33-х, 37-ми лет).
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые познакомились в так называемом «дворовом чате» и периодически встречались в гараже, принадлежащем одному из мужчин, где обсуждали сложившуюся в постэлекторальный период политическую ситуацию в стране. Поддавшись призывам различных деструктивных Telegram-каналов, обвиняемые в период с 1 по 10 октября совершили ряд противоправных действий.
Ночью 1 октября на железнодорожных путях в Осиповичском районе трое из них подожгли пропитанную бензином ветошь, осуществив таким образом блокирование движения железнодорожного транспорта. Машинист грузового поезда, двигавшегося в данное время по указанной колее, вынужден был применить торможение до полной остановки поезда.
Ночью 5 октября в Бобруйске обвиняемые с помощью баллончика нанесли на белой поверхности трех рекламных лайтбоксов, расположенных на остановочных пунктах, красные полосы. В эту же ночь двое из них подложили под колеса автомобиля сотрудника милиции два заранее приготовленных металлических предмета с острыми краями, что привело к повреждению заднего левого колеса транспортного средства. Сведения о личности милиционера были размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов.
В продолжение своих преступных действий трое обвиняемых ночью 10 октября совершили поджог киоска с использованием заранее изготовленного самодельным способом зажигательного устройства, намереваясь повредить имущество на общую сумму более 50 тысяч рублей. Четвертый соучастник знал о готовящемся тяжком преступлении, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы.
По уголовному делу следователи провели многочисленные допросы, осмотры и обыски. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований, оперативно-розыскных мероприятий, а также характеризующий материал в отношении обвиняемых. По своему психическому состоянию они могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в момент совершения преступлений были трезвы.
По результатам расследования в зависимости от роли каждого фигуранта уголовного дела в совершенном преступлении их действия были квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:
• ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта при отсутствии признаков более тяжкого преступления);
• ст.341 (порча имущества на общественном транспорте и иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления);
• ч.2 ст.339 (злостное хулиганство);
• ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство);
• ч.2 ст.295-3 (незаконные изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору);
• ч.1 ст.14, ч.3 ст.218 (покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере);
• ч.2 ст.406 (недонесение о достоверно известном готовящемся тяжком преступлении).
В отношении троих мужчин применена мера пресечения в виде заключения под стражу, один обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
0