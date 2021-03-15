Участников дворового чата в Бобруйске обвиняют в блокировке ж/д путей, хулиганстве, порче имущества

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бобруйска (37-ми, 27-ми, 33-х, 37-ми лет).

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые познакомились в так называемом «дворовом чате» и периодически встречались в гараже, принадлежащем одному из мужчин, где обсуждали сложившуюся в постэлекторальный период политическую ситуацию в стране. Поддавшись призывам различных деструктивных Telegram-каналов, обвиняемые в период с 1 по 10 октября совершили ряд противоправных действий.

Ночью 1 октября на железнодорожных путях в Осиповичском районе трое из них подожгли пропитанную бензином ветошь, осуществив таким образом блокирование движения железнодорожного транспорта. Машинист грузового поезда, двигавшегося в данное время по указанной колее, вынужден был применить торможение до полной остановки поезда.

Ночью 5 октября в Бобруйске обвиняемые с помощью баллончика нанесли на белой поверхности трех рекламных лайтбоксов, расположенных на остановочных пунктах, красные полосы. В эту же ночь двое из них подложили под колеса автомобиля сотрудника милиции два заранее приготовленных металлических предмета с острыми краями, что привело к повреждению заднего левого колеса транспортного средства. Сведения о личности милиционера были размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов.

В продолжение своих преступных действий трое обвиняемых ночью 10 октября совершили поджог киоска с использованием заранее изготовленного самодельным способом зажигательного устройства, намереваясь повредить имущество на общую сумму более 50 тысяч рублей. Четвертый соучастник знал о готовящемся тяжком преступлении, однако не сообщил об этом в правоохранительные органы.