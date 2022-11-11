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Участники республиканского автопробега «Символ единства» проедут 1,2 тыс. км по Могилевской области

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Участники республиканского автопробега «Символ единства» проедут 1,2 тыс. км по Могилевской области

Могилевская область с 10 по 13 ноября присоединится к республиканской акции "Символ единства". Она проводится по инициативе общественной организации "Патриоты Беларуси" при поддержке Федерации профсоюзов, рассказали в Могилевском облисполкоме.

В программе мероприятий - автопробег протяженностью 1,2 тыс. км по всем регионам области, митинги в памятных местах, торжественная передача шестеренки, возложение цветов, установка информационных табличек с QR-кодом, диалоговые площадки с молодежью, тематические викторины с вручением сувениров, концертные программы с участием звезд белорусской эстрады.

Автопробег стартует утром 10 ноября в Белыничском районе на границе Минской и Могилевской областей. После торжественной встречи участники инициативы направятся к месту проведения памятного митинга, после чего колонна автомобилей выдвинется в Круглянский район. За четыре дня они посетят 21 регион области, а также Могилев и Бобруйск. Концертные программы состоятся в первый и последний день автопробега в Чаусах и Осиповичах.

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