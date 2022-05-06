Участники областного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы» возложили цветы к памятнику-танку на площади Победы

Сегодня участников областного патриотического проекта "Дорогами Памяти и Славы" в Бобруйске ожидает насыщенная программа. День для них начался тоже ярко: вместе с руководством города, трудовыми коллективами и организациями Бобруйска ребята отдали дань памяти и возложили цветы к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова.

Гости города на Березине говорят бобруйчанам спасибо за радушный прием и отличное настроение.

- В Бобруйске до этого момента я была всего один раз и то проездом, - рассказывает студентка Могилевского государственного колледжа искусств Виктория Козлова. - Сегодня выпала прекрасная возможность познакомится с этим чудесным городом поближе. Сразу заметила его людей - они такие улыбчивые и отзывчивые. Отдельно хочется отметить важность самой акции. Учитывая события, которые сегодня происходят в мире, особо остро понимаешь, насколько важно бережно хранить память о подвиге наших предков. Ведь история циклична, и если мы забудем, все может повториться. Но мы этого не допустим, ведь мы помним!

Подтверждает слова Виктории и Иван Пишевич:

-Это святой долг каждого белоруса - хранить память о великом подвиге наших дедов и прадедов. Мы благодарны им за нашу счастливую жизнь и беззаботную молодость, за свободную страну, которую мы любим и бесконечно гордимся!

В Бобруйске у ребят сегодня еще столько важных и увлекательных дел: пешеходные экскурсии, возложения у мемориалов, закладка парка "Памяти и славы", знакомство с предприятиями города, посещение выставок, концертно-развлекательная программа и много-много сюрпризов и приятных знакомств.

- Здорово, что есть возможность не только побывать на знаковых местах, но и ближе познакомится с самим городом, узнать, чем живут его горожане, - отметила координатор проекта Анна Дашкевич.