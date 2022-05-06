Участники областного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы» посетили ОАО «Белшина»
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Фотографии: Виктор Чабан
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