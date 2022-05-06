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2022-й - Год исторической памятиФоторепортажи

Участники областного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы» посетили ОАО «Белшина»

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Участники областного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы» посетили ОАО «Белшина»

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