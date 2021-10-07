Участники инициативы «Импульс единству» из Бобруйска посетили знаковые объекты Минска

Солнечный осенний день среды для актива Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» начался с посещения Музея современной белорусской государственности в Минске.

Удивительный мир истории нашей страны открыла для бобруйчан экспозиция, отражающая достижения страны в области промышленности,

сельского хозяйства, образования, науки, медицины, культуры, спорта и международных

отношений.

В качестве центральной идеи концепции, как рассказал сотрудник музея, определены признание национальной идентичности белорусского народа и суверенитета белорусского государства.

Отдельное внимание гостей из Бобруйска было обращено на материалы республиканских

референдумов и новейшие разработки ученых Национальной академии наук Беларуси.

«Эмоции переполняют. Мы, бобруйчане запомним это надолго и обязательно расскажем об увиденном в трудовых коллективах, - отметил в беседе заведующий архивом ОАО

«Славянка» Артур Селезнев.– История имеет колоссальное влияние на настоящее и будущее. Без нее человек вскоре начнет деградировать и сводить все свои порывы к уровню инстинктов. Ее очень важно поддерживать и актуализировать. Каждое посещение музея – это своеобразный вклад в дальнейшее развитие нашего государства».

Говоря о проекте «Импульс единству», председатель Ленинской районной организации

Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович подчеркнула, что данная инициатива является социально значимой и направлена на стимулирование гражданской активности,

воспитание политической грамотности.

Развитие гражданской активности - необходимое

условие в современной жизни, в которой сегодня возрастает интенсивность социальных

процессов. – У данного проекта достаточно много направлений, от встреч и круглых

столов, до посещения знаковых мест нашей страны.

В Бобруйске реализация данного

проекта позволит еще с большей силой сформировать дружеские связи и партнерские

отношения между нашими учреждениями, организациями и предприятиями.

Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила.

Продолжилась сегодняшняя поездка немаловажным событием для участников -

посещением Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а

также встречей с заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, членом Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Ириной Рынейской и депутатом Владимиром Гацко.

Депутат ознакомила гостей с работой Парламента, не осталась без внимания тема предстоящего Референдума.

По окончании насыщенного дня от актива Ленинской районной организации Бобруйска

РОО «Белая Русь» председатель Ирина Русакович вручила Ирине Рынейской подарок – брошь, как символ единства.