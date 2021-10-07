Участники инициативы «Импульс единству» из Бобруйска посетили знаковые объекты Минска
bobrlife.by 31 0
Солнечный осенний день среды для актива Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» начался с посещения Музея современной белорусской государственности в Минске.
Удивительный мир истории нашей страны открыла для бобруйчан экспозиция, отражающая достижения страны в области промышленности,
сельского хозяйства, образования, науки, медицины, культуры, спорта и международных
отношений.
В качестве центральной идеи концепции, как рассказал сотрудник музея, определены признание национальной идентичности белорусского народа и суверенитета белорусского государства.
Отдельное внимание гостей из Бобруйска было обращено на материалы республиканских
референдумов и новейшие разработки ученых Национальной академии наук Беларуси.
«Эмоции переполняют. Мы, бобруйчане запомним это надолго и обязательно расскажем об увиденном в трудовых коллективах, - отметил в беседе заведующий архивом ОАО
«Славянка» Артур Селезнев.– История имеет колоссальное влияние на настоящее и будущее. Без нее человек вскоре начнет деградировать и сводить все свои порывы к уровню инстинктов. Ее очень важно поддерживать и актуализировать. Каждое посещение музея – это своеобразный вклад в дальнейшее развитие нашего государства».
Говоря о проекте «Импульс единству», председатель Ленинской районной организации
Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович подчеркнула, что данная инициатива является социально значимой и направлена на стимулирование гражданской активности,
воспитание политической грамотности.
Развитие гражданской активности - необходимое
условие в современной жизни, в которой сегодня возрастает интенсивность социальных
процессов. – У данного проекта достаточно много направлений, от встреч и круглых
столов, до посещения знаковых мест нашей страны.
В Бобруйске реализация данного
проекта позволит еще с большей силой сформировать дружеские связи и партнерские
отношения между нашими учреждениями, организациями и предприятиями.
Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила.
Продолжилась сегодняшняя поездка немаловажным событием для участников -
посещением Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, а
также встречей с заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, членом Республиканского Совета РОО «Белая Русь» Ириной Рынейской и депутатом Владимиром Гацко.
Депутат ознакомила гостей с работой Парламента, не осталась без внимания тема предстоящего Референдума.
По окончании насыщенного дня от актива Ленинской районной организации Бобруйска
РОО «Белая Русь» председатель Ирина Русакович вручила Ирине Рынейской подарок – брошь, как символ единства.
Фото РОО «Белая Русь»