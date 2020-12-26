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Участники автопробега “За единую Беларусь!” посетили детский дом в Бобруйске

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Участники автопробега “За единую Беларусь!” посетили детский дом в Бобруйске

Участники автопробега "За единую Беларусь!" присоединились к акции "Наши дети" и посетили Детский дом Бобруйска. Они подготовили для ребят новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, провели игры, викторины и вручили мальчикам и девочкам подарки.

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