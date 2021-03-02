Участники ансамбля танца «Юность» из Бобруйска завоевали золото на международном фестивале искусств в Копенгагене

20-22 февраля 2021 года на онлайн-сцене Копенгагена, одной из старейших столиц Европы, Королевства Дании, в фантастическом городе Скандинавии с незабываемой атмосферой сказок Ганса Христиана Андерсена, прошёл І Международный конкурс и фестиваль искусств, музыки, вокала, танцев и фольклора «COPENHAGEN STARS» c дистанционным участием, организаторами которого стали Международный Фонд по культуре THE FESTIVAL BRIDGES при поддержке Центра фестивальных и художественных программ для детей и юношества TAYLIS (Прага, Чехия) и соорганизатор «СК-Ювента» (Минск, Беларусь). В конкурсе смогли принять участие солисты, ансамбли и творческие коллективы, талантливые и одаренные исполнители из разных стран мира в разных номинациях, без каких-либо возрастных ограничений.

Основной целью конкурса стало предоставление возможности участвовать дистанционно, не выезжая за границу, делясь своими видео выступлениями, создавая новое альтернативное пространство и возможности для участников бросить вызов своему творчеству, продемонстрировать свои навыки и достижения профессиональному международному жюри и онлайн-аудитории, собраться вместе на новой онлайн-платформе, установить новые международные творческие контакты, внести свой вклад в многонациональную культуру на основе взаимного уважения культурных традиций всех стран и народов мира.

В состав Международного жюри конкурса вошли заслуженные деятели культуры и искусства Королевства Дании и других стран мира. ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» в І Международном конкурсе и фестивале искусств, музыки, вокала, танцев и фольклора «COPENHAGEN STARS» представил Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Юность» (руководитель Сергей Лукашевич). По итогам конкурса за танцевальную композицию «Полька Мазурковая» коллектив был удостоен диплома 1 степени и золотого медального сертификата.