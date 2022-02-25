Участниками досрочного голосования стали 26,34% жителей Могилевщины
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Как сообщили в областной комиссии по референдуму, за три дня проведения досрочного голосования на республиканском конституционном референдуме в Могилевской области проголосовало 26,34% ее жителей, внесенных в списки для голосования. Более высокая явка участников голосования пока только в Гомельской области – 27,61%.
Как отметил председатель областной комиссии по референдуму Валерий Берестов, этап волеизъявления нынешней значимой политической кампании характеризуют на Могилевщине штатный режим и строгое соблюдение законодательных норм, а также высокая активность его участников.
Завершится период досрочного голосования 26 февраля. Участки для голосования на республиканском конституционном референдуме открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
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