Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Референдум 2022

Участниками досрочного голосования стали 26,34% жителей Могилевщины

24 0

Участниками досрочного голосования стали 26,34% жителей Могилевщины

Как сообщили в областной комиссии по референдуму, за три дня проведения досрочного голосования на республиканском конституционном референдуме в Могилевской области проголосовало 26,34% ее жителей, внесенных в списки для голосования. Более высокая явка участников голосования пока только в Гомельской области – 27,61%.

Как отметил председатель областной комиссии по референдуму Валерий Берестов, этап волеизъявления нынешней значимой политической кампании характеризуют на Могилевщине штатный режим и строгое соблюдение законодательных норм, а также высокая активность его участников.

Завершится период досрочного голосования 26 февраля. Участки для голосования на республиканском конституционном референдуме открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »