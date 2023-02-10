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Участковый инспектор разъясняет алгоритм действий, если вас укусила чья-то собака

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Участковый инспектор разъясняет алгоритм действий, если вас укусила чья-то собака

После публикации о правилах содержания собак в редакцию обратились повторно: «Что же, если все-таки собака укусила, а хозяин должного внимания проблеме не уделил?»

На вопрос отвечает начальник отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Первомайского района Бобруйска УВД старший лейтенант милиции Дмитрий Котов:

«Содержание животных регламентировано постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2001 г. №834 «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь».

Ответственность за нарушение правил содержания, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, наступает в соответствии с частью 2 статьи 16.30 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь».

Скорее всего, хозяина за промашки в воспитании питомца ждет наложение штрафа в размере от 10 до 39 базовых величин (от 370 до 1110 рублей), или общественные работы, или административный арест.

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