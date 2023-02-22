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Участковый инспектор поясняет: можно ли хранить велосипед на лестничной площадке

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Участковый инспектор поясняет: можно ли хранить велосипед на лестничной площадке

В редакцию обратилась пенсионерка. Лестничная площадка многоквартирного дома достаточно узкая, а соседи чинят еще и дополнительные препятствия: одни велосипед за перила пристегнут, другие коляску или санки в пролете оставят: «Мне это мешает, но мои просьбы убрать с дороги свои вещи владельцы игнорируют. Что делать?»

Так можно ли такие габаритные вещи держать на общей территории? Вопрос мы адресовали начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска УВД подполковнику милиции Андрею Барутенко:

– Хранение личных вещей вне специально отведенных мест запрещено, – предупреждает Андрей Барутенко, – по противопожарной безопасности. И вещи могут стать объектом преступного посягательства. УИМ направит в ЖРЭУ предписание на устранение. МЧС может привлечь к административной ответственности.

Ящиков с картошкой это тоже касается. Лестничные пролеты должны быть не захламлены, иначе при чрезвычайной ситуации все это создаст затруднения при спасении ваших же жизней, а они, как известно, важнее вещей.

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