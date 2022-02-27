Участки закрыты. Посмотрели, как проходит процесс подсчета голосов в гимназии №3

Ровно в 20 часов участок для голосования №33, расположенный в гимназии №3, прекратил работу, и члены комиссии приступили к процедуре подсчета голосов.

На этом участке были зарегистрированы 1626 человек. Как рассказал председатель участковой комиссии Владимир Сакович, голосование прошло в спокойной обстановке, комиссия сработала четко и грамотно.

– Особая активность на нашем участке была во время досрочного голосования: примерно 45 процентов отдали свои голоса досрочно, – отметил Владимир Юрьевич. – Активное участие мы наблюдали и в основной день референдума, поэтому уже к 12 часам зафиксировали, что на нашем участке референдум состоялся – явка больше 55 процентов. На дому в этом году голосовали 11 человек, всех мы посетили и предоставили возможность высказать свое мнение о Конституции.

Наблюдатель на участке №33 Людмила Афанасенко поделилась:

– Голосование во время проведения республиканского референдума проходило активно как досрочное, так и в основной день. Члены комиссии серьезно и ответственно отнеслись к своим обязанностям, понимая важность события, которое определяет будущее нашей страны. Во время подсчета голосов комиссия сработала слаженно и профессионально. В дни досрочного голосования и в основной день референдума наблюдателями на нашем участке нарушений не выявлено.