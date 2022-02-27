Участие в референдуме приняли 78,61% граждан
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Участие в референдуме приняли 78,61% граждан, сообщил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, сообщает Bobrlife.
Брестская область - 78,89%, Витебская - 81,12%, Гомельская - 81,74%, Гродненская - 77,43%, Минская - 79,46%, Могилевская - 82,94%, Минск - 71,37%.
О том, как проходил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь читайте и смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
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