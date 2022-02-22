Учащийся механико-технологического колледжа Максим Козловский о первых впечатлениях после голосования
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Максим Козловский учится в ГУО «Бобруйский государственный механико-технологический колледж» на третьем курсе по специальности «Эксплуатация и ремонт автомобилей». Он впервые голосуя, поделился своими впечатлениями:
«Во-первых, я исполнил свой гражданский долг, и впервые, как мне исполнилось 18 лет, проголосовал. Я за процветающую Беларусь, сохранение культурных ценностей и исторической памяти, здоровый образ жизни! К изменениям и дополнениям в Конституцию отношусь положительно».
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