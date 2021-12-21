Учащиеся торгово-экономического колледжа на «Красном пищевике»: «Как закончу учиться, пойду лепить зефир!»

Именно эта фраза несколько раз прозвучала среди группы учеников бобруйского государственного торгово-экономического профессионально-технического колледжа. Солнечным морозным днем ребята посетили самую сладкую фабрику страны, посмотрели, как создается зефир и мармелад, узнали многое из истории "Красного пищевика" и, конечно же, вволю полакомились самой свежей продукцией предприятия.

- Здорово, когда наша молодежь находит время, чтобы поинтересоваться производственными процессами, которые обычно скрыты от посторонних глаз, - рассказывает начальник Бюро по связям с общественностью и СМИ Анастасия Хурсан. - Увидеть, как создается зефир, довелось далеко не каждому, а поучаствовали приготовлении зефира ручной работы и вовсе единицы. У ребят горели глаза и было видно, что пробовать зефир из пачки и наблюдать, как он стройными рядами едет по ленте, а затем наши работницы ловкими движениями его скрепляют - это не одно и то же. Уверена, что эта прогулка навсегда останется в их памяти, и не удивлюсь, если многие из учеников колледжа спустя время станут будущим нашего предприятия.

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