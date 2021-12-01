Учащиеся школы впервые посетили отдел телерадиовещания

30 ноября методисты УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» организовали встречу с главным редактором унитарного коммунального издательского предприятия «Редакция газеты «Бабруйскае жыццё»

Силковым Николаем Петровичем, в рамках проекта «Школа Активного Гражданина».

Впервые посетили отдел телерадиовещания учащиеся 7 «А» класс ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска».

Николай Петрович провел для учащихся экскурсию, познакомил с различными видами оборудования, использующиеся в ходе ТВ- производства и съемки телепередач, рассказал какими качествами, должен обладать ведущий программы. Ребята с огромным интересом познакомились с особенностями и нюансами технического процесса выпуска телевизионных программ и передач, посетили радио и телестудию, студию продакшн, отдел выпуска.

У учащихся была возможность сфотографироваться, побыть в роли ведущего радио и телевидения.

Встреча получилась необычной, но очень интересной, увлекательной и познавательной.

Соколовская Ирина, методист по работе с детьми УК «Центр досуга и

творчества г. Бобруйска».