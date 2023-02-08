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Профилактика

Учащиеся школы №16 Бобруйска побывали в гостях у спасателей

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Учащиеся школы №16 Бобруйска побывали в гостях у спасателей

Работники МЧС провели для ребят экскурсию по пожарной аварийно-спасательной части №1.

Юным гостям рассказали про оснащение спасателей, характеристики техники, про особенности работы на пожарах. Также школьников познакомили с помещениями пожарной части, рассказали про историю пожарной службы Бобруйщины. Такие встречи не обходятся без бесед на тему безопасности. Ребятам напомнили, что не стоит в одиночку ходить на водоемы, а выходить на лед вовсе нельзя. Также вспомнили о правилах поведения дома: не баловаться со спичками, не играть на подоконниках, не открывать незнакомцам, а в случае беды звонить взрослым и спасателям по телефону 112.

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