Учащиеся школы №16 Бобруйска побывали в гостях у спасателей

Работники МЧС провели для ребят экскурсию по пожарной аварийно-спасательной части №1.

Юным гостям рассказали про оснащение спасателей, характеристики техники, про особенности работы на пожарах. Также школьников познакомили с помещениями пожарной части, рассказали про историю пожарной службы Бобруйщины. Такие встречи не обходятся без бесед на тему безопасности. Ребятам напомнили, что не стоит в одиночку ходить на водоемы, а выходить на лед вовсе нельзя. Также вспомнили о правилах поведения дома: не баловаться со спичками, не играть на подоконниках, не открывать незнакомцам, а в случае беды звонить взрослым и спасателям по телефону 112.