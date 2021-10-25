Учащиеся школ искусств Бобруйска примут участие в заключительном этапе конкурса «Музыка надежды»

На базе учреждения образования «Могилевский государственный колледж искусств» 13 и 15 октября 2021 года проводился второй отборочный этап XIX Международного детского конкурса «Музыка надежды».

Целями конкурса определены:

выявление и поддержка творчески одаренных детей, развитие их творческих способностей,

повышение уровня исполнительского мастерства,

популяризация музыкального искусства и исполнительства в Республике Беларусь,

стимулирование творческой инициативы педагогических работников и

пропаганда лучшего опыта педагогических работников в сфере культуры,

развитие и укрепление международных культурных связей.

Организаторами конкурса являются Министерство культуры Республики Беларусь и Гомельский областной комитет.

Конкурс для участников из Республики Беларусь состоит из 3-х этапов:

первый этап является отборочным и проводится учреждениями образования,

второй этап является отборочным и проводится структурными подразделениями областных исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-властные полномочия в области культуры,

третий этап является заключительным и проводится Министерством культуры совместно со структурным подразделением Гомельского областного исполнительного комитета, осуществляющим государственно-властные полномочия в области культуры.

В 2021 году конкурс организован для участников младшей и старшей возрастных групп в номинациях «Духовые инструменты» и «Ударные инструменты».

Во втором этапе конкурса приняли участие учащиеся государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» и государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова».

По итогам участия в конкурсе учащиеся показали результаты:

В номинации «Духовые инструменты» (флейта)

Снарская Александра – ученица государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» (младшая возрастная группа, учитель Монит Е.А., концертмейстер Кузьмина Л.В.) - Лауреат I степени;

В номинации «Духовые инструменты» (тромбон, тенор, баритон)

Куприн Роман – ученик государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» (младшая возрастная группа, учитель Писляк В.А., концертмейстер Безущенок Е.А.) - Лауреат I степени;

В номинации «Духовые инструменты» (саксофон)

Гриневич София – ученица государственного учреждения образования «Детская школа искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» (младшая возрастная группа, учитель Хоронеко О.Э., концертмейстер Ромашко К.Н.) - Лауреат III степени;

В номинации «Духовые инструменты» (труба)

Климович Максим – ученик государственного учреждения образования «Детская школа искусств №2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» (младшая возрастная группа, учитель Пиляев В.В., концертмейстер Рябова Т.В.) - Лауреат I степени;

В номинации «Духовые инструменты» (саксофон)

Митченкова Виктория – ученица государственного учреждения образования «Детская школа искусств №2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» (старшая группа, учитель Касько И.А., концертмейстер Соловьева Е.Ю.) - Лауреат II степени;

В номинации «Духовые инструменты» (флейта)

Бабинич Екатерина – ученица государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» (младшая группа, учитель Романова Р.И., концертмейстер Стренакова О.А.) - Лауреат III степени.

В заключительном этапе конкурса примут участие ученики государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска» Снарская Александра и Куприн Роман и ученики государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» Климович Максим и Митченкова Виктория.

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