Учащиеся Бобруйского медколледжа примут эстафету молодежного проекта «Зимний маршрут»

Могилевская область принимает эстафету патриотического трудового проекта республиканского штаба студенческих отрядов "Зимний маршрут". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональном комитете БРСМ.

"Зимний маршрут" - это один из трудовых проектов, который реализуется уже третий год в каждой области страны, - отметили в обкоме. - Бойцы отрядов проведут в малых городах и поселках ряд профориентационных интерактивов и тематических занятий, концертных и социально значимых программ. В Могилевской области проектом будут охвачены Могилевский, Чаусский, Чериковский и Кричевский районы. В отряд под названием "Сияние" войдут более 20 человек, в том числе лучшие бойцы региона - студенты МГУ им. А.А.Кулешова, БРУ, БГУТ и Бобруйского медколледжа, а также представители российских студотрядов".

Акция возьмет старт 25 января в средней школе №44 Могилева, где бойцы студотряда "Сияние" проведут мастер-классы по прикладному творчеству и интерактивные занятия по культуре здорового образа жизни, организуют профориентационную конкурсно-игровую программу и интенсивы по истории Великой Отечественной войны. Кроме того, учащимся расскажут о деятельности Белорусских студенческих отрядов. Далее молодые люди благоустроят территорию мемориального комплекса "Луполовский лагерь военнопленных" областного центра.

Следующей точкой "Зимнего маршрута" станет Кадинская средняя школа Могилевского района, куда молодежь отправится с этой же программой 26 января. Кроме того, бойцы студотряда окажут адресную шефскую помощь: благоустроят территорию храма в честь целителя Пантелеимона. Вечером для молодежи Могилевского района будут организованы спортландия и концертная программа.

С 27 по 29 января студенческий отряд "Сияние" проведет в Чаусском районе. В день переезда здесь запланированы митинг-реквием и открытый диалог "Молодость. Труд. Романтика" в СШ №1 районного центра. Кроме того, студотрядовцы благоустроят территорию храма Вознесения Господня. 28 января молодые люди проведут в Осиновской средней школе и посоревнуются в спортландии "Мы за ЗОЖ". В третий день студотрядовцы станут участниками спортивно-развлекательной игры "Зимние забавы "Ледниковый период" и сразятся в интеллектуальной битве с чаусской молодежью. Завершится день просмотром кинофильма.

В Чериковском районе бойцы побывают в Езерской и Веремейской средних школах, устроят турнир по волейболу, окажут помощь ветеранам труда и благоустроят воинские захоронения. Последней точкой маршрута станет Кричевский район. Участники акции посетят Ботвиновскую и Молятичскую средние школы, СШ №1 Кричева и Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж, где дадут прощальный концерт и объявят о завершении своего маршрута.