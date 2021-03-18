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Учащиеся бобруйских школ и гимназий приняли участие в акции, приуроченной ко Дню памяти жертв Хатыни

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Учащиеся бобруйских школ и гимназий приняли участие в акции, приуроченной ко Дню памяти жертв Хатыни

Ребята почтили память воинов, павших за нашу свободу и независимость, жестоко убитых мирных жителей: навели порядок на воинских захоронениях и памятных знаках, расположенных на территории города.

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