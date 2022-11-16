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Учащиеся Бобруйска побывали на творческой лаборатории республиканского фестиваля национальной драматургии

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Учащиеся Бобруйска побывали на творческой лаборатории республиканского фестиваля национальной драматургии

16 ноября учащиеся средней школы №34 побывали на творческой лаборатории «Актуалізацыя класікі. Перачытваючы нанова», которая проходит в рамках VIII Республиканского фестиваля национальной драматургии имени В.И. Дунина-Марцинкевича. Мероприятие прошло в бобруйском театре.

Школьникам студенты 3-го курса специальности «Режиссура драматического театра» представили «Валасы, якія крычаць на галаве», «Белая сарока» Яна Борщевского.

После театрального действа юные зрители делились своими впечатлениями о выступлении, задавали вопросы и благодарили за увиденное, за то, что они не просто посмотрели спектакль, а полностью прочувствовали его.

Обязательно надо очень любить то, что ты делаешь. Важно, чтобы было желание и цели. И действительно, если человек этого хочет, он будет над этим работать. Мы все привыкли, что есть такое понятие как «талант», но, к сожалению, он есть не у всех. Рождаются люди одаренные от природы, а некоторым нужно очень много трудиться. И я считаю, что если ты хочешь, ты будешь идти к этому. У таких людей все получается, – поделилась мотивацией Арина Орлова, студентка 3 курса Белорусской государственной академии искусств.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

 

 

 

 

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