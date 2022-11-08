Уборку картофеля завершили в хозяйствах Беларуси

Картофель в сельхозорганизациях убрали с 26 тыс. га площадей - это 100% от запланированного, собрано 789,9 тыс. т. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) в Беларуси убраны на 2,35 млн га, что составляет 98% от плана. Всего в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах намолочено 9,250 млн т зерна.

Кукурузу на зерно в Беларуси убрали с 184,2 тыс. га (79,2%), намолотили 1,231 млн т при средней урожайности 66,8 ц/га. Кукурузу на силос и зеленый корм убрали с 981,1 тыс. га, что составляет 98,5% от запланированной площади.

Овощи убраны с 5,97 тыс. га площадей - это 93,7% от плана. Сахарная свекла убрана на площади 87,7 тыс. га, что составляет 93,9% к плану. Ее собрано уже более 3,9 млн т.