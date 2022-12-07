Уборка снега — труд нелегкий, но коммунальщики справляются

О том, как в городе справляются с уборкой снега, хватает ли техники, какие меры принимаются в случае обильных осадков, рассказал Андрей Иванов, первый заместитель директора – главный инженер КУП «ДЭП г. Бобруйска».

– Сегодня мы оперативно вывели технику на городские улицы для уборки выпавших осадков. Например, у нас сейчас работают универсально-комбинированные машины, которые одновременно посыпают дороги песко-соляной смесью и осуществляют уборку снега. Первоначально рассыпаем противогололедный материал на троллейбусных маршрутах, подъемах и спусках (путепроводах). После отрабатываем на центральных улицах и едем на окраины города, – сказал Андрей Анатольевич.

На случай обильного выпадения осадков у коммунальщиков имеется план «Б». «При сильных снегопадах и сложной ситуации на дорогах городские предприятия по первому требованию выделяют нам спецтехнику: погрузчики, автосамосвалы и щеточное оборудование», – отметил первый заместитель директора – главный инженер КУП «ДЭП г. Бобруйска».

«На данный момент техники достаточно, учитывая такую погоду, мы справляемся», – подчеркнул собеседник.

Проблем при расчистке дорог от снега немало, но основную создают машины, стоящие по обочинам проезжей части и во дворах.

Предупреждение! Автовладельцев просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать помехи для работы снегоуборочной техники.

Виктор ЧАБАН, фото автора.