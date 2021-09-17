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Фотофакт

Уборка картофеля идет в СПК “Гигант”

БЕЛТА 53 0

Уборка картофеля идет в СПК “Гигант”

Уборка картофеля идет в СПК "Гигант" Бобруйского района. Данную культуру в хозяйстве выращивают на 400 гектарах и планируют получить урожайность свыше 340 центнеров с гектара.

Фото Олега Фойницкого

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