Убил жену на глазах у детей: житель Кричева получил 17 лет лишения свободы

Житель Кричева получил 17 лет лишения свободы за убийство жены на глазах у детей. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилевской области поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Кричева. Мужчине инкриминировано убийство супруги с особой жестокостью.

Установлено, что в августе 2022 года обвиняемый был дома и находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе внезапно возникшей ссоры на почве ревности он нанес супруге не менее пяти ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте. Трагедия произошла на глазах малолетних дочерей 2016 и 2009 годов рождения.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор вынесен с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности обвиняемого, который длительное время нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

По предложению государственного обвинителя суд в связи с выявленными нарушениями декрета Президента Беларуси от 24 ноября 2006 года №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" при проведении профилактической работы с семьей в адрес председателя Кричевского райисполкома вынес частное определение.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.